Об этом рассказал корреспондент из Запорожья в эфире 24 канала. Он отметил, что оккупанты требуют мужчин раздеваться и ищут патриотические тату, таким образом они рассчитывают найти бойцов Азова.

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Теперь они еще и по селам на Запорожье ездят и требуют мужчин показывать свое туловище, но уже ищут синяки от автомата или следы от бронежилета. Так они пытаются разыскать военных, чтобы арестовать,

– поделился корреспондент.

Вчера в Мелитополе оккупанты похитили мать бойца АТО, с которым побоялись выяснить отношения на поле боя, а похитили женщину, чтобы выбить информацию о сыне. Следует отметить, что последние действия оккупантов на временно захваченной территории хаотичны и непоследовательны, резюмирует журналист.

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