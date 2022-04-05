Про це розповів кореспондент із Запоріжжя в ефірі 24 каналу. Він також зазначив, що окупанти вимагають чоловіків роздягатись і шукають патріотичні тату, таким чином вони розраховують знайти бійців Азову.

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Тепер вони ще й по селах на Запоріжжі їздять і вимагають чоловіків показувати свій тулуб, але вже шукають синці від автомата чи сліди від бронежилета. Так вони намагаються розшукати військових, аби заарештувати,

– поділився кореспондент.

Вчора у Мелітополі окупанти викрали матір бійця АТО, з яким побоялись з'ясувати стосунки на полі бою, а викрали жінку, щоб вибити інформацію про сина. Варто відзначити, що останні дії окупантів на тимчасово захопленій території хаотичні та непослідовні, резюмує журналіст.

Про звірства російських окупантів на Запоріжжі: дивіться відео