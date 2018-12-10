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      Мужчин из Украины усиленно проверяют в аэропорту Тбилиси, – СМИ

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      Мужчин из Украины усиленно проверяют в аэропорту Тбилиси
      Мужчин из Украины усиленно проверяют в аэропорту Тбилиси / Фото из открытых источников

      В международном аэропорту Тбилиси пограничники усиленно проверяют пассажиров мужского пола, прибывающих в Грузию из Украины.

      Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на грузинские СМИ.

      Как рассказали очевидцы, 10 января у части пассажиров рейса Киев – Тбилиси грузинские пограничники отобрали паспорта и провели людям дополнительную проверку. Усиленно проверяют только мужчин, но женщин пропускают без каких-либо препятствий.

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      В Министерстве внутренних дел Грузии сообщили журналистам, что дополнительная проверка пассажиров является обычной процедурой.

      Это вторичное инспектирование, которое является соответствующей процедурой в международной практике. Пограничники ставят им вопросы, они пройдут проверку и как правило будут пропущены. Ничего особенного не происходит,
      – заверил представитель МВД страны.

      Однако СМИ предполагают, что усиленная проверка пассажиров, прибывающих из Киева, может быть связана с задержанием 2 декабря в г. Тбилиси группы украинских граждан, у которых, как сообщали грузинские правоохранительные органы, во время обыска было изъято оружие и боеприпасы.

      Напомним, 2 декабря полиция Тбилиси задержала 6 украинцев и 1 гражданина Грузии, воевавших на востоке Украины в составе батальона "Донбасс". Задержание объяснили тем, что в номерах, где жили задержанные, во время обысков изъяли пистолеты Беретта и Макарова, автоматическое оружие и боеприпасы. 4 декабря суд Тбилиси оставил под стражей украинцев.

      Теги: Новости Украины Задержание украинцев в Грузии авиация Новости Грузии
      Источник: 24 Канал
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