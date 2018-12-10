Чоловіків з України посилено перевіряють в аеропорту Тбілісі, – ЗМІ

У міжнародному аеропорту Тбілісі прикордонники посилено перевіряють пасажирів чоловічої статі, які прибувають до Грузії з України.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на грузинські ЗМІ.

Як розповіли очевидці, 10 грудня у частини пасажирів рейсу Київ – Тбілісі грузинські прикордонники відібрали паспорти і провели людям додаткову перевірку. Посилено перевіряють тільки чоловіків, а жінок пропускають без будь-яких перешкод.

Читайте також: Грузинські прикордонники допитали режисера фільму "Донбас" в аеропорту: подробиці інциденту

У Міністерстві внутрішніх справ Грузії повідомили журналістам, що додаткова перевірка пасажирів є звичайною процедурою.

Це вторинне інспектування, що є відповідною процедурою в міжнародній практиці. Прикордонники ставлять їм питання, вони пройдуть перевірку і зазвичай будуть пропущені. Нічого особливого не відбувається,

– запевнив представник МВС країни.

Проте ЗМІ припускають, що посилена перевірка пасажирів, що прибувають з Києва, може бути пов'язана із затриманням 2 грудня у Тбілісі групи українських громадян, у яких, як повідомляли грузинські правоохоронні органи, під час обшуку було вилучено зброю та боєприпаси.

Нагадаємо, 2 грудня поліція Тбілісі затримала 6 українців та 1 громадянина Грузії, які воювали на сході України у складі батальйону "Донбас". Затримання пояснили тим, що у номерах, де жили затримані, під час обшуків вилучили пістолети Беретта і Макарова, автоматичну зброю та боєприпаси. 4 грудня суд Тбілісі залишив під вартою українців.