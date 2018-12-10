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      Чоловіків з України посилено перевіряють в аеропорту Тбілісі, – ЗМІ

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      Чоловіків з України посилено перевіряють в аеропорту Тбілісі
      Чоловіків з України посилено перевіряють в аеропорту Тбілісі / Фото з відкритих джерел

      У міжнародному аеропорту Тбілісі прикордонники посилено перевіряють пасажирів чоловічої статі, які прибувають до Грузії з України.

      Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на грузинські ЗМІ.

      Як розповіли очевидці, 10 грудня у частини пасажирів рейсу Київ – Тбілісі грузинські прикордонники відібрали паспорти і провели людям додаткову перевірку. Посилено перевіряють тільки чоловіків, а жінок пропускають без будь-яких перешкод.

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      У Міністерстві внутрішніх справ Грузії повідомили журналістам, що додаткова перевірка пасажирів є звичайною процедурою.

      Це вторинне інспектування, що є відповідною процедурою в міжнародній практиці. Прикордонники ставлять їм питання, вони пройдуть перевірку і зазвичай будуть пропущені. Нічого особливого не відбувається,
      – запевнив представник МВС країни.

      Проте ЗМІ припускають, що посилена перевірка пасажирів, що прибувають з Києва, може бути пов'язана із затриманням 2 грудня у Тбілісі групи українських громадян, у яких, як повідомляли грузинські правоохоронні органи, під час обшуку було вилучено зброю та боєприпаси.

      Нагадаємо, 2 грудня поліція Тбілісі затримала 6 українців та 1 громадянина Грузії, які воювали на сході України у складі батальйону "Донбас". Затримання пояснили тим, що у номерах, де жили затримані, під час обшуків вилучили пістолети Беретта і Макарова, автоматичну зброю та боєприпаси. 4 грудня суд Тбілісі залишив під вартою українців.

      Теги: Новини України Новини Грузії авіація Затримання українців в Грузії
      Джерело: 24 Канал
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