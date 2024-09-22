В Ужгороде мужчина бросил гранату из многоэтажки

Под вечер 22 сентября в Ужгороде мужчина бросил гранату с 3-го этажа дома. Лицо, причастное к данному событию, задержано.

Произошел инцидент на улице Заньковецкой. Правоохранители сообщили, что сообщение о взрыве поступило около 17:21.

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Мужчина бросил гранату из дома

Очевидцы рассказали, что на одном из балконов многоэтажки видели подозрительную личность, которая, вероятно, и бросила на землю предмет, который вызвал звук взрыва.

Было установлено, что пострадавших в результате этого события нет,

– сообщили в полиции.

Сейчас сотрудники полиции, в частности и взрывотехнической службы, работают на месте происшествия. Личность, причастную к событию, установили. Мужчине, вероятно, удалось убежать до прибытия полиции. Однако правоохранители уточнили, что лицо, причастное к данному событию, задержано.

Мужчина бросил гранату из дома / фото полиции Закарпатской области

Журналист Виталий Глагола пишет, что задержанный – это 24 летний житель дома в состоянии сильного опьянения. Он задержан по 208 статье УКУ. С мужчиной проводят следственные действия.