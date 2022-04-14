Такую информацию сообщили в пресс-службе Национальной полиции Одесской области. Следователи назначили ряд экспертиз и пытаются установить лиц, причастных к фальсификации документов.

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Николаевец пытался пересечь границу Украины через пункт пропуска "Табаки". Однако при проверке данных мужчины работники Госпогранслужбы обнаружили в них явные признаки подделки и вызвали следственно-оперативную группу. После чего гражданина доставили в военкомат.

Полицейские изъяли вещественные доказательства и внесли сведения об использовании заведомо подложного документа Уголовного кодекса Украины,

– сообщили в пресс-службе Нацполиции.

За содеянное мужчине грозит наказание в виде штрафа до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до 6 месяцев, либо ограничение свободы на срок до 2 лет.

Сотрудники Национальной полиции назначили ряд экспертиз и устанавливают людей, причастных к фальсификации документов.

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