Таку інформацію повідомили у пресслужбі Національної поліції Одеської області. Слідчі призначили низку експертиз та намагаються встановити осіб, які причетні до фальсифікації документів.

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Миколаївець намагався перетнути кордон України через пункт пропуску "Табаки". Проте при перевірці даних чоловіка працівники Держприкордонслужби виявили в них явні ознаки підробки та викликали слідчо-оперативну групу. Після чого громадянина доставили до військкомату.

Поліцейські вилучили речові докази й внесли відомості про використання завідомо підробленого документа Кримінального кодексу України,

– повідомили у пресслужбі Нацполіції.

За скоєне чоловіку загрожує покарання у вигляді штрафу до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на термін до 6 місяців, або обмеження волі на термін до 2 років.

Працівники Національної поліції призначили низку експертиз та встановлюють людей, причетних до фальсифікації документів.

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