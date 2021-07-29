Впал в кому: винничанин, которому вырвали зуб, умер в свой день рождения

Винницу шокировала смерть местного жителя. После визита к стоматологу, где ему вырвали зуб, мужчина попал в реанимацию.

Виктор Олейник умер 28 июля, в день своего рождения. В этот день мужчине должно было исполниться 52 года.

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Винничанин обратился в городскую стоматологическую поликлинику с жалобой на зубную боль. Там ему провели лечение. Впрочем, после этого у мужчины начались сильные головные боли. Впоследствии Олейник попал в реанимацию инфекционной больницы. Мужчина впал в кому. Медики диагностировали у него менингит. Спасти его не удалось.

Трагический случай в Мариуполе

Пока неизвестно, будут обращаться родные погибшего к правоохранителям относительно вероятной медицинской халатности стоматолога или нет.

В клинике Мариуполя во время визита к стоматологу умер 2-летний мальчик. Это произошло еще в июле 2017 года. 52-летнего врача обвиняли в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, ей грозило до 5 лет за решеткой.

Экспертиза показала, смерть произошла из-за асфиксии – марлевый тампон перекрыл доступ кислорода в организм ребенка. Впрочем, в июле 2021 года суд оправдал стоматолога из-за недопустимости доказательств. Родители будут обжаловать решение.