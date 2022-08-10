Мужчина из гранатомета обстрелял участок полиции на Днепропетровщине: есть раненые

В Днепропетровской области мужчина обстрелял полицейский участок из гранатомета. В результате получили ранения двое правоохранителей. Но, к счастью, никто не погиб.

Это произошло в городе Покров, в Никопольском районе. Мощный взрыв прогремел там в 4 утра 7 мая. А уже три дня спустя в Никопольской полиции сообщили, что злоумышленник задержан и теперь ему грозит крайне суровое наказание.

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Куда попал снаряд гранатомета

Злоумышленник запустил реактивную противотанковую гранату кумулятивного действия во внешнюю стену между вторым и третьим этажом. Если бы она поцелила выше на 40 сантиметров, то уже попала бы в окно.



Последствия попадания снаряда в отделение / Фото Нацполиции

Полицейский участок атаковали ручным противотанковым гранатометом. На фото изъятого оружия видно, что это, вероятно, был РПГ-22.



Гранатомет, из которого стреляли по участку в Покрове / Фото Нацполиции

Какие были мотивы атаки на участок

Сотрудники Никопольского районного управления полиции начали расследование и розыск. К этому привлекли сотрудников Департамента внутренней безопасности.

Когда подозреваемый был задержан, им оказался 36-летний местный житель. В процессе допросов следователи установили, что он намеревался убить полицейских. Вероятно, это была "попытка мести", ведь в настоящее время он является и фигурантом двух уголовных производств, ранее переданных на рассмотрение в суд.

Какое наказание за такое грозит

Правоохранители уже открыли производство и сообщили мужчине о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса:

посягательство на жизнь работника правоохранительного органа;

незаконное обращение с оружием.

За это суммарно грозит от 9 до 15 лет лишения свободы. Теперь злоумышленник будет находиться во время следствия под стражей без права внесения залога.

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