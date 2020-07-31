На Черниговщине в селе Новый Быков Бобровицкого района мужчина взорвал гранату во время совместного отдыха компании. В результате по меньшей мере 3 человека погибли. Также известно об еще одном раненом.

Взрыв гранаты на Черниговщине: детали

Об инциденте сообщил глава Черниговской ОГА Андрей Прокопенко. Соответствующее сообщение появилось на его Fecebook-странице.

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По словам чиновника, трагедия произошла около 21:00 30 июля. Об этих страшных событиях уже сообщили правоохранителям. На месте работают следователи Национальной полиции.

По предварительной информации, местный житель подорвал гранату во время совместного отдыха компании. Погибли три человека, один человек госпитализирован,

– отметил Прокопенко.

Информация о жертвах и пострадавших

В пресс-службе Нацполции в Черниговской области сообщили, что взрыв произошел во дворе дома, где отдыхала компания, передает Суспильне.

В результате погибли:

двое мужчин 58-ми и 43 лет,

48-летняя женщина.

Еще один 43-летний мужчина сейчас находится в больнице.



Место взрыва гранаты на Черниговщине / Фото: Суспильне

Какая причина взрыва гранаты – пока неизвестно. Это выясняют следователи.

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Где находится Новый Быков на Черниговщине / Карта