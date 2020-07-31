Мужчина подорвал гранату в компании на Черниговщине: есть погибшие и раненые
На Черниговщине в селе Новый Быков Бобровицкого района мужчина взорвал гранату во время совместного отдыха компании. В результате по меньшей мере 3 человека погибли. Также известно об еще одном раненом.
Взрыв гранаты на Черниговщине: детали
Об инциденте сообщил глава Черниговской ОГА Андрей Прокопенко. Соответствующее сообщение появилось на его Fecebook-странице.
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По словам чиновника, трагедия произошла около 21:00 30 июля. Об этих страшных событиях уже сообщили правоохранителям. На месте работают следователи Национальной полиции.
По предварительной информации, местный житель подорвал гранату во время совместного отдыха компании. Погибли три человека, один человек госпитализирован,
– отметил Прокопенко.
Информация о жертвах и пострадавших
В пресс-службе Нацполции в Черниговской области сообщили, что взрыв произошел во дворе дома, где отдыхала компания, передает Суспильне.
В результате погибли:
- двое мужчин 58-ми и 43 лет,
- 48-летняя женщина.
Еще один 43-летний мужчина сейчас находится в больнице.
Место взрыва гранаты на Черниговщине / Фото: Суспильне
Какая причина взрыва гранаты – пока неизвестно. Это выясняют следователи.
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Где находится Новый Быков на Черниговщине / Карта