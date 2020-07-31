На Чернігівщині в селі Новий Биків Бобровицького району чоловік підірвав гранату під час спільного відпочинку в компанії. У результаті щонайменше 3 людини загинули. Також відомо про ще одного пораненого.

Вибух гранати на Чернігівщині: деталі

Про інцидент повідомив голова Чернігівської ОДА Андрій Прокопенко. Відповідний допис з’явився на його фейсбук-сторінці.

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За словами чиновника, трагедія сталася приблизно о 21:00 30 липня. Про ці страшні події вже повідомили правоохоронців. На місці працюють слідчі Національної поліції.

За попередньою інформацією, місцевий житель підірвав гранату під час спільного відпочинку компанії. Загинули троє людей, одна людина – госпіталізована,

– зазначив Прокопенко.

Інформація про жертв і потерпілих

У пресслужбі Нацполції у Чернігівській області повідомили, що вибух стався на подвір’ї будинку, де відпочивала компанія, передає Суспільне.

У результаті загинули:

двоє чоловіків 58-ми та 43 років,

48-річна жінка.

Ще один 43-річний чоловік зараз перебуває в лікарні.



Місце вибуху гранати на Чернігівщині / Фото: Суспільне

Яка причина підриву гранати – поки невідомо. Це з’ясовують слідчі.

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Де розташовується Новий Биків на Чернігівщині / Карта