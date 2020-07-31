Чоловік підірвав гранату в компанії на Чернігівщині: є загиблі та поранені
На Чернігівщині в селі Новий Биків Бобровицького району чоловік підірвав гранату під час спільного відпочинку в компанії. У результаті щонайменше 3 людини загинули. Також відомо про ще одного пораненого.
Вибух гранати на Чернігівщині: деталі
Про інцидент повідомив голова Чернігівської ОДА Андрій Прокопенко. Відповідний допис з’явився на його фейсбук-сторінці.
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За словами чиновника, трагедія сталася приблизно о 21:00 30 липня. Про ці страшні події вже повідомили правоохоронців. На місці працюють слідчі Національної поліції.
За попередньою інформацією, місцевий житель підірвав гранату під час спільного відпочинку компанії. Загинули троє людей, одна людина – госпіталізована,
– зазначив Прокопенко.
Інформація про жертв і потерпілих
У пресслужбі Нацполції у Чернігівській області повідомили, що вибух стався на подвір’ї будинку, де відпочивала компанія, передає Суспільне.
У результаті загинули:
- двоє чоловіків 58-ми та 43 років,
- 48-річна жінка.
Ще один 43-річний чоловік зараз перебуває в лікарні.
Місце вибуху гранати на Чернігівщині / Фото: Суспільне
Яка причина підриву гранати – поки невідомо. Це з’ясовують слідчі.
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Де розташовується Новий Биків на Чернігівщині / Карта