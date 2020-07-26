Від вибуху біля власного автомобіля загинув працівник райради у Ніжині
У Ніжині Чернігівської області від вибуху біля автомобіля загинув чоловік. Чоловіку було 53 роки, він 10 років працював водієм у Ніжинській районній раді.
Про вибух та загибель чоловіка у Ніжині розповіло "Суспільне" 25 липня.
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Що відомо про вибух та смерть водія райради в Ніжині
- Чоловік підійшов до свого автомобіля на вулиці Богуна у Ніжині аби, ймовірно, щось там полагодити.
- Раптом пролунав вибух, але що саме вибухнуло – наразі невідомо.
- Труп чоловіка поліцейські там і знайшли – біля автомобіля.
- Як вимагає закон, розслідують справу за статтею про умисне вбивство.
- Утім, голова Ніжинської райради Олег Бузун вважає, що "це був нещасний випадок".
Нагадаємо Вибух біля станції метро "Мінська": поліція посилює заходи безпеки
До слова, у липні Україною прокотилася ціла хвиля терактів, вибухів та повідомлень про мінування (вибухівку шукали в аеропортах, медичних установах, готелях і банках).