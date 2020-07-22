У Приморському районі Запорізької області чоловік втратив частину ноги через вибух гранати. Місцеві ЗМІ повідомляють, що це один із депутатів районної ради, якому на паркан прикріпили гранату Ф-1.

Про подію поліцію Запоріжжя повідомили у місцевій лікарні. До медзакладу чоловіка привезли із ампутованою стопою.

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Що сталося

Мешканець Приморського району потрапив до лікарні після вибуху гранати: 67-річному чоловікові відірвало стопу. Якихось подробиць або обставин події поліція не розповідає.

Правоохоронці проводять розслідування, оцінюючи це як факт замаху на вбивство. Наразі відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 15 – замах на злочин, частиною 2 статті 115 – умисне вбивство.

Видання "Факти Запоріжжя" повідомляє, що постраждалим виявився депутат Приморської районної ради. Граната "Ф-1" була встановлена на воротах ангару на території фермерського господарства, власником якого є депутат.

Зазначимо. Наразі немає офіційного підтвердження інформації, що постраждалим є депутат.