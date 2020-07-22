В Приморском районе Запорожской области мужчина потерял часть ноги из-за взрыва гранаты. Местные СМИ сообщают, что это один из депутатов районного совета, которому на забор прикрепили гранату Ф-1.

О происшествии в полицию Запорожья сообщили в местной больнице. В медучреждение мужчину привезли с ампутированной стопой.

Смотрите также Штурм автобуса в Луцке: в МВД объяснили, почему БТР прибыл уже после задержания террориста

Что произошло

Житель Приморского района попал в больницу после взрыва гранаты: 67-летнему мужчине оторвало стопу. Каких-либо подробностей или обстоятельств происшествия полиция не рассказывает.

Правоохранители проводят расследование, оценивая это как факт покушения на убийство. Сейчас открыто уголовное производство по части 2 статьи 15 – покушение на преступление, частью 2 статьи 115 – умышленное убийство.

Издание "Факты Запорожья" сообщает, что пострадавшим оказался депутат Приморского районного совета. Граната "Ф-1" была установлена ​​на воротах ангара на территории фермерского хозяйства, владельцем которого является депутат.

Отметим. Пока нет официального подтверждения информации, что пострадавшим является депутат.