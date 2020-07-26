От взрыва возле собственного автомобиля погиб работник райсовета в Нежине
В Нежине Черниговской области от взрыва возле автомобиля погиб человек. Мужчине было 53 года, он 10 лет работал водителем в Нежинской районной раде.
О взрыве и гибели мужчины в Нежине рассказало "Общественное" 25 июля.
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Что известно о взрыве и смерти водителя райсовета в Нежине
- Мужчина подошел к своему автомобилю на улице Богуна в Нежине чтобы, вероятно, что-то починить.
- Вдруг раздался взрыв, но что именно взорвалось – пока неизвестно.
- Труп мужчины полицейские там и нашли – у автомобиля.
- Как требует закон, расследуют дело по статье об умышленном убийстве.
- Впрочем, председатель Нежинского райсовета Олег Бузун считает, что "это был несчастный случай".
Напомним Взрыв возле станции метро "Минская": полиция усиливает меры безопасности
К слову, в июле Украиной прокатилась целая волна терактов, взрывов и сообщений о минировании (взрывчатку искали в аэропортах, медицинских учреждениях, отелях и банках).