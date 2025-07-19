Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Национальную полицию. Обидчик умер в больнице, за жизнь пострадавшей борются медики.

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Что известно о трагедии?

Вечером мужчина на автомобиле "ВАЗ 2107" забрал с работы свою жену. По дороге домой он повернул в поле, где между супругами возникла ссора из-за ревности.

Водитель пристегнул женщину ремнем безопасности, облив ее, себя и автомобиль бензином, после чего поджег.

Пострадавшая выбралась из транспорта и потушила пламя, вскочив в лужу. Она смогла дойти до дороги, где ее увидели односельчане, которые вызвали скорую помощь.

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Медики диагностировали у потерпевшей 70% ожогов тела и госпитализировали ее в реанимацию, обидчик умер в больнице.

По факту покушения на умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью, следователь расследует уголовное производство.

Напомним, 17 июля в Черкасской области во время ссоры на базе отдыха 33-летняя жена смертельно ранила своего 26-летнего мужа шампуром в грудь. Женщине сообщили о подозрении в умышленном убийстве – за содеянное ей грозит до 15 лет лишения свободы.