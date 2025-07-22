Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Киева.

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Что известно о нападении с ножом в ТРЦ Киева?

19 июля в полицию Киева поступило сообщение о ранении местного жителя в помещении ТРЦ Голосеевского района.

Выяснилось, что между двумя товарищами возник конфликт. В разгар ссоры 27-летний киевлянин достал нож и пытался ударить им потерпевшего по голове. Когда ему это не удалось он причинил оппоненту тяжелое повреждение, ударив в ногу.

В результате ранения пострадавший потерял много крови и его в критическом состоянии доставили в больницу, сейчас его состояние стабильное,

– указали в полиции.

Так, нападающего задержали прямо на месте совершения преступления. Его действия квалифицированы как покушение на умышленное убийство. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

Мужчина с ножом напал на своего товарища в ТРЦ / фото Нацполиции

К слову, на днях в Василькове Киевской области неизвестный выстрелил в водителя Range Rover, ранив его. Следователи полиции начали уголовное производство за покушение на умышленное убийство.