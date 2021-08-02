Тимановская вылетает в Польшу

Вероятно, муж легкоатлетки решил не ждать, когда в его дом наведаются силовики. Об этом заявил основатель спортивного издания Tribuna Дмитрий Навоша.

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У Тимановской в Беларуси есть муж. Сейчас он оттуда выехал и находится в Киеве,

– сказал Навоша.

Сама же спортсменка попросила политического убежища в Польше. По словам Навоши, Тимановская уже вылетает в страну. Общение с официальными лицами Беларуси она будет продолжать оттуда.

Основатель издания подчеркнул, что легкоатлетка будет продолжать свою спортивную карьеру. Хоть Олимпиада-2020 для нее уже закончена, легкой атлетикой девушка может заниматься в любой стране мира.

Кстати, политическое убежище Тимановской уже предлагала Чехия. МИД страны подчеркивал, что считает ситуацию скандальной.

Что известно о скандале с легкоатлеткой