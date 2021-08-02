Тимановская вылетает в Польшу
Вероятно, муж легкоатлетки решил не ждать, когда в его дом наведаются силовики. Об этом заявил основатель спортивного издания Tribuna Дмитрий Навоша.
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У Тимановской в Беларуси есть муж. Сейчас он оттуда выехал и находится в Киеве,
– сказал Навоша.
Сама же спортсменка попросила политического убежища в Польше. По словам Навоши, Тимановская уже вылетает в страну. Общение с официальными лицами Беларуси она будет продолжать оттуда.
Основатель издания подчеркнул, что легкоатлетка будет продолжать свою спортивную карьеру. Хоть Олимпиада-2020 для нее уже закончена, легкой атлетикой девушка может заниматься в любой стране мира.
Кстати, политическое убежище Тимановской уже предлагала Чехия. МИД страны подчеркивал, что считает ситуацию скандальной.
Что известно о скандале с легкоатлеткой
- На Олимпийских играх в Токио Тимановская публично раскритиковала спортивное руководство страны. По словам девушки, они ошиблись в документах, из-за чего она вынуждена была бежать не ту дистанцию.
- Из-за этого 1 августа представители Олимпийского комитета Беларуси купили Тимановской билет на самолет домой и пытались вывезти ее из Токио.
- Девушка успела вовремя обратиться к японским полицейским в аэропорту. Они взяли ее под охрану.
- В Международном олимпийском комитете рассказали, что спортсменка в безопасности – она ночевала в отеле аэропорта.