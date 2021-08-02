Тімановська вилітає у Польщу
Ймовірно, чоловік легкоатлетки вирішив не чекати, коли у його дім навідаються силовики. Про це заявив засновник спортивного видання Tribuna Дмитро Навоша.
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У Тімановської в Білорусі є чоловік. Зараз він звідти виїхав і перебуває у Києві,
– сказав Навоша.
Сама ж спортсменка попросила політичного притулку у Польщі. За словами Навоші, Тімановська вже вилітає в країну. Спілкування з офіційними особами Білорусі вона продовжуватиме звідти.
Засновник видання наголосив, що легкоатлетка продовжуватиме свою спортивну кар'єру. Хоч Олімпіада-2020 для неї вже закінчена, легкою атлетикою дівчина може займатися у будь-якій країні світу.
До речі, політичний притулок Тімановській вже пропонувала Чехія. МЗС країни наголошувало, що вважає ситуацію скандальною.
Що відомо про скандал з легкоатлеткою
- На Олімпійських іграх у Токіо Тімановська публічно розкритикувала спортивне керівництво країни. За словами дівчини, вони помилися в документах, через що вона змушена була бігти не ту дистанцію.
- Через це 1 серпня представники олімпійського комітету Білорусі купили Тімановській квиток на літак додому та намагалися вивезти її з Токіо.
- Дівчина встигла вчасно звернутися до японських поліцейських в аеропорту. Вони взяли її під охорону.
- У Міжнародному олімпійському комітеті розповіли, що спортсменка в безпеці – вона ночувала у готелі аеропорту.