В Кременчуге мужчина безжалостно стрелял по котам из винтовки: одно из животных погибло

В Кременчуге 62-летний мужчина выстрелил в двух котов. К сожалению, однако из животных погибла, другую – доставили к ветеринарному врачу на обследование.

Об этом говорится в сообщении ГУ Национальной полиции в Полтавской области. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства жестокого обращения с животными, которое произошло накануне, 5 октября.

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В результате стрельбы погибло животное

В Кременчугское районное управление полиции 5 октября около 16:00 поступило сообщение от жителей многоэтажки, расположенной по проспекту Свободы в Кременчуге, что мужчина из винтовки выстрелил в двух котов. Одно из животных погибло, другое – доставлено к ветеринарному врачу на обследование,

– рассказали в полиции.

Получив информацию, на место происшествия немедленно прибыла следственно-оперативная группа полиции. Как выяснилось, виновником оказался местный житель 1963 года рождения. Винтовку у правонарушителя изъяли.

По состоянию на сейчас правоохранители начали уголовное производство по статье о жестоком обращении с животными. Известно, что санкция вышеупомянутой статьи предусматривает от 5 до 8 лет лишения свободы.

"Уважаемые граждане! Если вы стали очевидцами жестокого обращения с животными или совершения другого преступления, сразу сообщайте на линию коллцентра полиции "102", – добавили в полиции.