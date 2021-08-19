Мужчина, который угрожал взорвать автомобиль возле библиотеки Конгресса, сдался полиции

Мужчина, который в течение нескольких часов терроризировал Вашингтон, наконец сдался полиции. Он добровольно вышел из черного пикапа, в котором скрывался от правоохранителей.

В соцсетях появились кадры сдачи полицейским. По информации СМИ, он страдает шизофренией.

Важно Если застрелите меня, взорвутся 2 квартала, – мужчина угрожает подорваться возле Капитолия

На обнародованных кадрах видно, как мужчина открывает двери авто, падает на землю и, отбрасывая подальше оружие, ползет в сторону правоохранителей.

Отметим, что пока неизвестно, действительно ли грузовик мужчины был заминирован, как утверждал мужчина. Специалисты пытаются установить, является ли подозрительный предмет взрывчаткой.

Момент сдачи полицейским: смотрите видео

Что известно о ситуации под Капитолием

19 августа мужчина, по имени Рэй Росберри припарковал свое авто возле библиотеки Конгресса, которая расположена в районе Капитолия.

Он держал в руках канистру, которая, по его словам, является бомбой. Все, что происходило в его грузовике, Рэй транслировал в фейсбуке. Но соцсеть быстро заблокировала его аккаунт.

Водитель пикапа пригрозил, что в случае, если его застрелят, сработает взрывчатка. Якобы 2 квартала рядом заминированы.

Интересно, что в тот же день на площади Таймс-Сквер в центре Нью-Йорка обнаружили подозрительный предмет, похожий на бомбу. Из-за этого оттуда пришлось срочно эвакуировать людей. По предварительной информации, мужчина, проезжавший на велосипеде, бросил в людей предмет, похожий на консервную банку. Через это они разбежались. Правоохранители сразу взялись проверять пакет.