Об этом говорится в материалах дела, которые обнародованы в судебном реестре. Так, полицейские получили вызов о совершении домашнего насилия. На месте они изъяли зарегистрированное охотничье ружье и составили соответствующий админпротокол.

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Мужчина на Львовщине укусил правоохранителя

Житель Львовщины не хотел отдавать полиции оружие, на которое он имел разрешение, препятствовал и ударил одного из полицейских ногой в лицо. Во время задержания, когда на мужчину одевали наручники, он также укусил полицейского в ногу.

13 октября по факту нападения на сотрудника полиции возбудили уголовное дело. В судебном постановлении не указано, в каком именно населенном пункте произошел этот случай. Однако известно, что обвиняемый женат, зарегистрирован в Мостисках и работает водителем в ГСЧС Львовщины.

Суд уже избрал задержанному меру пресечения – личное обязательство. Досудебное расследование продолжается.