Про це говориться у матеріалах справи, які оприлюднені у судовому реєстрі. Так, поліцейські отримали виклик про вчинення домашнього насильства. На місці вони вилучили зареєстровану мисливську рушницю та склали відповідний адмінпротокол.

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Чоловік на Львівщині вкусив правоохоронця

Житель Львівщини не хотів віддавати поліції зброю, на яку він мав дозвіл, перешкоджав та вдарив одного з поліцейських ногою в обличчя. Під час затримання, коли на чоловіка одягали кайданки, він також вкусив поліцейського у ногу.

13 жовтня порушили кримінальну справу за фактом нападу на працівника поліції. В судовій ухвалі не вказано, у якому саме населеному пункті трапився цей випадок. Однак відомо, що обвинувачений одружений, зареєстрований у Мостиськах та працює водієм у ДСНС Львівщини.

Суд уже обрав затриманому запобіжний захід – особисте зобов’язання. Досудове розслідування триває.