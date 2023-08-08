Во вторник, 8 августа, в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям рассказали об этом трагическом инциденте, который произошел днем ранее. Как отметили в пресс-службе ведомства, девочки, которых спасал дедушка, были 2007 и 2010 годов рождения.

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Водолазы нашли тело мужчины

Отметим, что спастись девушкам удалось благодаря местным ребятам-подросткам, которые в тот день также отдыхали на пруду. Они вытащили матрас, а также пытались спасти мужчину, однако им не удалось вытащить его на берег.

Во время отдыха на местном пруду утонул гражданин 1958 года рождения. Он пытался вытащить на берег надувной матрас со своими внучками 2007 и 2010 годов рождения, однако сам погиб. Детей спасли местные подростки, которые отдыхали на водоеме,

– говорится в сообщении ГСЧС.

Через некоторое время спасателям-водолазам удалось найти на дне пруда тело дедушки, пытавшегося спасти своих внучек. В то же время из видео, опубликованных в ГСЧС, понятно, что с девушками проводят работу психологи.

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Обратите внимание! "Отдых на воде, к сожалению, может стать причиной трагических последствий", – отмечают спасатели, – "особенно внимательными необходимо быть с разными плавсредствами. Соблюдение элементарных правил пребывания на водоемах спасает жизнь".

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