В Главное управление ГСЧС в Киеве не поступало вызовов относительно взрыва 7 августа. Об этом 24 Каналу сказали в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям. Там говорят: если бы произошел взрыв газа, об этом знали бы уже вчера.

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Что известно о взрыве

О том, что на левом берегу столицы что-то взорвалось, начали писать вечером 7 августа телеграм-каналы. Они же высказали мнение, что это "что-то бытовое". Вероятно, звук взрыва записала камера слежения.

Взрыв на левом берегу Киева: смотрите видео

Следует отметить, что 7 августа воздушную тревогу не объявляли. Ранее, 6 июля, взрывы на левом берегу Киева были связаны с работой военных – в Вышгородском районе уничтожали взрывоопасные предметы. Но тогда о том, что будет громко, предупредили заранее.

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Последние новости о взрывах в Украине

К сожалению, в последнее время взрывы в населенных пунктах преимущественно связаны с кровопролитной войной, которую Россия ведет против Украины, – поэтому горожан и испугали громкие звуки ночью.