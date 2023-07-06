В КГВА отметили, что сейчас работают наши военные. Взрывы слышны на левом берегу Киева.

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В Киеве – громкие взрывы

Власти предупредили, что 6 июля будет очень громко в столице. Однако нужно сохранять спокойствие.

Звуки взрывов на левом берегу Киева. Работают наши военные. Поэтому может быть очень громко! Сохраняйте спокойствие!

– рассказали в КГВА.

Кстати, 6 июля в Вышгородском районе производится уничтожение взрывоопасных предметов. Поэтому сохраняйте спокойствие – работы плановые.

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