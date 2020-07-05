Ловкач с Волыни выманил 1,5 миллиона долларов, продавая должности в Кабмине и масонской ложе
На Волыни с поличным задержали украинца, что за 200 тысяч долларов США "продавал" пост министра в Кабинете Министров Украины. А "бонусом" еще и членство в тайной масонской ложе. Следствие установило, что этот человек организовал целую схему и выманил у различных "клиентов" более 1,5 миллиона долларов.
Департамент стратегических расследований НПУ рассказал в фейсбуке, как задержали с поличным мужчину, который за 200 тысяч долларов пообещал организовать назначения "клиента" министром в украинском правительстве.
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Таких клиентов у ловкача было немало, он успел выманить у людей более 1,5 миллиона долларов США.
Как выглядела мошенническая схема волынянина
- Мужчина, который является главой одной из партий в Луцке, втирался в доверие к другим людям хитрым способом.
- Он убедительно рассказывал, что знаком с влиятельными лицами и является членом британской "Группы Ротшильда".
- Часто в разговорах намекая, что входит в тайные организации, мужчина создал себе имидж влиятельного человека.
- Впоследствии, когда уже завоевывал доверие "жертвы", мужчина как бы невзначай упоминал, что может пролоббировать назначение на руководящие должности в любые органы власти – конечно, за вознаграждение.
Но один из "клиентов" обратился в полицию – психология "масона" не сработала. За 200 тысяч долларов аферист пообещал ввести "клиента" в масонскую ложу и сделать министром. Но тот не очень поверил.
За 200 000 долларов обещал должность в правительстве и членство в масонской ложе / Фото НПУ
Мошенника задержали с поличным
3 июля в одном из кафе Луцка оперативники задержали афериста при получении денег. Изъяли при осмотре 200 тысяч долларов, заявление о вступлении в "группу Масонов" и перстень "печать Масонов". Последние должны были служить доказательством, что "клиент" отныне ставал "масоном".
Издание "Волынь 24" утверждает, к слову, что этим "продавцом" должностей является председатель организации "Демократической партии" в Луцке Иван Братченя.
Производство открыли по части 4 статьи 190 УК о мошенничестве. Наказывают за такое в случае признания судом вины подозреваемого лишением свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.
Кроме денег полиция изъяла заявление на вступление в "группу Масонов" и "печать Масонов" / Фото НПУ