На Волині на гарячому затримали українця, що за 200 тисяч доларів США "продавав" посаду міністра у Кабінеті Міністрів України. А "бонусом" ще й членство у таємній масонській ложі. Слідство встановило, що цей чоловік організував цілу схему та видурив у різних "клієнтів" понад 1,5 мільйона доларів.

Департамент стратегічних розслідувань НПУ розповів у фейсбуці, як затримали на гарячому чоловіка, що за 200 тисяч доларів пообіцяв організувати призначення "клієнта" міністром в українських уряд.

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Таких клієнтів у спритника було чимало, він встиг видурити у людей понад 1,5 мільйона доларів США.

Як виглядала шахрайська схема волинянина

Чоловік, який є очільником однієї з партій у Луцьку, втирався у довіру до інших людей у хитрий спосіб.

до інших людей у хитрий спосіб. Він переконливо розповідав, що знайомий із впливовими особами та є членом британської "Групи Ротшильда".

Часто у розмовах натякаючи, що входить до таємних організацій , чоловік створив собі імідж впливової людини.

, чоловік створив собі імідж впливової людини. Згодом, коли вже завойовував довіру "жертви", чоловік наче ненароком згадував, що може пролобіювати призначення на керівні посади у будь-які органи влади – звісно ж, за винагороду.

Але один із "клієнтів" звернувся у поліцію – психологія "масона" не спрацювала. За 200 тисяч доларів аферист пообіцяв ввести "клієнта" до масонської ложі й зробити міністром. Але той не дуже повірив.



За 200 тисяч доларів обіцяв посаду в уряді й членство у масонській ложі / Фото НПУ

Шахрая затримали на гарячому

3 липня в одному з кафе Луцька оперативники затримали афериста під час отримання грошей. Вилучили під час огляду 200 тисяч доларів, заяву про вступ до "групи Масонів" і перстень "печатка Масонів". Останні мали б слугувати доказом, що "клієнт" відтепер став "масоном".

Видання "Волинь 24" стверджує, до слова, що цим "продавцем" посад є голова осередку "Демократичної партії" у Луцьку Іван Братченя.

Провадження відкрили за частиною 4 статті 190 ККУ про шахрайство. Карають за таке у разі визнання судом провини підозрюваного позбавленням волі на строк від 5 до 12 років із конфіскацією майна.



Крім грошей поліція вилучила заяву на вступ до "групи Масонів" і "печатку Масонів" / Фото НПУ

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