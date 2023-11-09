Как отмечают в ГУНП в Одесской области, уже начали два уголовных производства. Также решается вопрос по поводу сообщения мужчине о подозрении.

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Что установили полицейские

Они предварительно установили, что правонарушителя подвозили домой двое жителей города Татарбунары. Он предложил им купить у него лом.

Попутчик во время разговора потребовал показать ему деньги. Мол, он хотел убедиться в том, что покупатели его не обманут. В этот момент мужчина вытащил гранату, вырвал из нее чеку, а также бросил под автомобиль.

Вследствие этого телесные повреждения получил 17-летний пассажир. Его доставили в реанимационное отделение Саратской центральной районной больницы. У него – непроникающее осколочное минно-взрывное ранение поясницы. Его жизни уже ничего не угрожает.

Правоохранителям удалось установить личность злоумышленника. Полицейские оперативно установили и разыскали его. Мужчину уже задержали.

Его действия квалифицировали как покушение на умышленное убийство двух человек из корыстных побуждений. Также обвиняют в незаконном обращении с взрывным предметом.

В настоящее время решается вопрос по поводу сообщения мужчине о подозрении, а также избрании меры пресечения. Как отмечают в ГУНП, ему угрожает заключение сроком от 10 до 15 лет, или даже пожизненное заключение, с конфискацией имущества.

Правоохранители вводили операцию "Сирена"