Как отмечают в ГУНП в Одесской области, уже начали два уголовных производства. Также решается вопрос по поводу сообщения мужчине о подозрении.
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Что установили полицейские
Они предварительно установили, что правонарушителя подвозили домой двое жителей города Татарбунары. Он предложил им купить у него лом.
Попутчик во время разговора потребовал показать ему деньги. Мол, он хотел убедиться в том, что покупатели его не обманут. В этот момент мужчина вытащил гранату, вырвал из нее чеку, а также бросил под автомобиль.
Вследствие этого телесные повреждения получил 17-летний пассажир. Его доставили в реанимационное отделение Саратской центральной районной больницы. У него – непроникающее осколочное минно-взрывное ранение поясницы. Его жизни уже ничего не угрожает.
Правоохранителям удалось установить личность злоумышленника. Полицейские оперативно установили и разыскали его. Мужчину уже задержали.
Его действия квалифицировали как покушение на умышленное убийство двух человек из корыстных побуждений. Также обвиняют в незаконном обращении с взрывным предметом.
В настоящее время решается вопрос по поводу сообщения мужчине о подозрении, а также избрании меры пресечения. Как отмечают в ГУНП, ему угрожает заключение сроком от 10 до 15 лет, или даже пожизненное заключение, с конфискацией имущества.
Правоохранители вводили операцию "Сирена"
- Начнем с того, что инцидент произошел в 14:00 в селе Сергеевка, что в Белгород-Днестровском районе Одесской области.
- Собственно, мужчина взорвал гранату в микроавтобусе Mercedes-Benz. Позже правоохранители отметили, что задержали нарушителя.
- Предварительно говорилось, что водитель транспортного средства подобрал на трассе мужчину в военной форме.
- С места происшествия злоумышленник скрылся. Чтобы его задержать, вводили специальную полицейскую операцию "Сирена".