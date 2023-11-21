Решение по делу вынес Шишацкий районный суд. На судье мужчина признал свою виновную и заявил, что раскаивается, но служить в армии не хочет.

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Муж прошел ВЛК

16 января 2023 года прошел ВЛК, он был признан годным к службе в армии. 24 мая 2023 года обвиняемый получил повестку и должен был прийти в военкомат на 1 июня. Однако он уклонился от службы в армии.

Житель Полтавщины заявлял, что воинские части не брали его на службу. Еще в 2018 году он получил травму ноги, из-за чего ему вроде бы тяжело переносить физические нагрузки. И мол, его сочли "ограниченно годным".

Однако суд установил, что в решении ВЛК говорится, что мужчина полностью пригоден к службе в армии.

Военные части вроде бы отказались брать его на службу

Обвиняемый также заявил, что в апреле – мае 2023 года его отправили на службу в одну из воинских частей, однако там его якобы не приняли, ведь тот не изъявлял желания служить и имел проблемы со здоровьем.

Через несколько дней он прибыл в другую воинскую часть, но там тоже отказались брать его на службу из-за "непогашенной судимости".

В конце мая ему снова дали повестку и он должен был прибыть в воинскую часть в Черниговской области, однако он уклонился от службы. Мужчина вину признал и раскаялся. Впрочем, от службы в ВСУ он отказался.

Что решил суд

На суде свидетель заявил, что мужчине организовали транспорт для выезда в воинскую часть, однако его мать заявила, что он отказывается от службы в армии.

Жителя Полтавщины приговорили к 3 годам лишения свободы. Приговор еще можно обжаловать в апелляционном суде.

Важно! Для уклоняющихся от призыва в армию не предусмотрена отсрочка от мобилизации. Нарушители по привлечению к ответственности подлежат мобилизации.