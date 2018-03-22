Мужчина едва не погиб, когда выходил из троллейбуса: детали

Жителя Полтавы во время того, как он выходил из троллейбуса №6 на остановке Мотель, ударило током. Мужчину доставили в больницу, сейчас он в тяжелом состоянии.

Об этом в четверг, 22 марта, пишет местное издание "Полтавщина" со ссылкой на управление по вопросам гражданской защиты Полтавской ОГА.

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Происшествие случилось в среду, 21 марта. Мужчину госпитализировали в реанимационное отделение 1 городской клинической больницы Полтавы. Он в тяжелом состоянии.

Эту информацию подтвердил начальник КП "Полтаваелектроавтотранс" Евгений Зайцев. По его данным, 28-летний потерпевший получил удар током в старом троллейбусе ЮМЗ. Троллейбус отремонтировали, сейчас он курсирует по городу. Все детали выясняют.

В пресс-службе полиции отметили, что информация о поражении током человека исходила от медицинских работников.

К слову, часть Харькова без тепла, потому что прорвало теплотрассу, на дорогах Житомирщины пробки, в Киев и Николаев ограничили въезд транспорта, а в Черкассах люди своими силами толкали троллейбус.