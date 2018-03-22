Чоловік ледь не загинув, коли виходив з тролейбуса: деталі

Жителя Полтави під час того, як він виходив з тролейбуса №6 на зупинці Мотель, вдарило струмом. Чоловіка доставили до лікарні, наразі він у важкому стані.

Про це в четвер, 22 березня, пише місцеве видання "Полтавщина" з посиланням на управління з питань цивільного захисту Полтавської ОДА.

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Подія трапилася у середу, 21 березня. Чоловіка госпіталізували в реанімаційне відділення 1 міської клінічної лікарні Полтави. Він у важкому стані.



Цю інформацію підтвердив начальник КП "Полтаваелектроавтотранс" Євген Зайцев. За його даними, 28-річний потерпілий отримав удар струмом у старому тролейбусі ЮМЗ. Його відремонтували, наразі він курсує містом. Всі деталі з'ясовують.



У прес-службі поліції зазначили, що інформація про ураження струмом людини надходила від медичних працівників.

До слова, частина Харкова без тепла, бо прорвало теплотрасу, на дорогах Житомирщини затори, у Київ та Миколаїв обмежили в'їзд транспорту, а у Черкасах люди самотужки випихали тролейбус.