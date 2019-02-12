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      Мужчина, который помогал оккупации Луганска, отделался условным сроком

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      Мужчина, который помогал оккупации Луганска, отделался условным сроком
      Мужчина, который помогал оккупации Луганска, отделался условным сроком / informator.news

      Жителю Новопсковского района Луганской области, который принимал активное участие в проведении так называемого референдума за независимость "ЛНР" весной 2014 года, суд назначил условный срок заключения.

      И хотя доказательств незаконной деятельности мужчины было достаточно, Новопсковский районный суд Луганской области вынес приговор в виде условного лишения свободы сроком на пять лет. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры Украины.

      Читайте также: Организатору "референдума о самостоятельности ЛНР" объявили о подозрении

      В чем обвиняют мужчину?

      – В мае 2014 года организовывал и проводил "референдум" в селе Закотное, что на Луганщине.

      – Приглашал местных жителей принять участие в "голосовании".

      – Обустраивал в сельском клубе так называемую участковую избирательную комиссию.

      – Выполнял функции "члена избирательной комиссии".

      Стоит отметить, что мужчина признал свою вину в совершении преступления против Украины, раскаялся и способствовал "раскрытию преступления и изобличению других соучастников". Кроме того, он подписал соглашение о признании виновности с прокурором.

      Читайте также: Як відбувались псевдореферендуми на Донбасі

      КАК МЕЖДУНАРОДНОЕ СООБЩЕСТВО ОТРЕАГИРОВАЛО НА "РЕФЕРЕНДУМ" НА ДОНБАССЕ

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      Теги: Новости Украины Судьи Новости Луганска "Референдум" на Донбассе
      Источник: 24 Канал
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