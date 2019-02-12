Мужчина, который помогал оккупации Луганска, отделался условным сроком
Жителю Новопсковского района Луганской области, который принимал активное участие в проведении так называемого референдума за независимость "ЛНР" весной 2014 года, суд назначил условный срок заключения.
И хотя доказательств незаконной деятельности мужчины было достаточно, Новопсковский районный суд Луганской области вынес приговор в виде условного лишения свободы сроком на пять лет. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры Украины.
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В чем обвиняют мужчину?
– В мае 2014 года организовывал и проводил "референдум" в селе Закотное, что на Луганщине.
– Приглашал местных жителей принять участие в "голосовании".
– Обустраивал в сельском клубе так называемую участковую избирательную комиссию.
– Выполнял функции "члена избирательной комиссии".
Стоит отметить, что мужчина признал свою вину в совершении преступления против Украины, раскаялся и способствовал "раскрытию преступления и изобличению других соучастников". Кроме того, он подписал соглашение о признании виновности с прокурором.
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