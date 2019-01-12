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      Организатору "референдума о самостоятельности ЛНР" объявили о подозрении

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      Организатору "референдума о самостоятельности ЛНР" объявили о подозрении
      Организатору "референдума о самостоятельности ЛНР" объявили о подозрении / Фото из открытых источников

      Прокуратура Луганской области объявила о подозрении за умышленные действия, направленные на изменение границ территории и государственной границы Украины организатору незаконного референдума на Луганщине.

      Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры области.

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      Как выяснилось во время следствия, 11 мая 2014 года украинка обеспечила проведение так называемого референдума по поддержке акта о государственной самостоятельности "ЛНР" в одном из населенных пунктов Луганской области. В ее обязанности входила проверка документов и выдача местным жителям так называемых "бюллетеней" для голосования.

      После проведения псевдореферендума члены "избирательной комиссии", куда входила женщина, подсчитали бюллетени и передали их неустановленным лицам для перевозки в так называемый штаб сепаратистов в город Новоайдар Луганской области.

      Организатору "референдума" предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества или без таковой.

      К слову, СБУ совместно с полицией задержала в Донецкой области информатора боевиков и организатора "референдума ДНР". Злоумышленник с августа 2014 года передавал боевикам информацию о местах дислокации украинских подразделений через социальные сети.

      Теги: Новости Украины Украина – Россия Криминальные новости ГПУ "Референдум" на Донбассе
      Источник: 24 канал
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