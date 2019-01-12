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      Організаторці "референдуму про самостійність ЛНР" оголосили про підозру

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      Організаторці "референдуму" на окупованій території Луганської області оголосили про підозру
      Організаторці "референдуму" на окупованій території Луганської області оголосили про підозру / Фото з відкритих джерел

      Прокуратура Луганської області оголосила про підозру за умисні дії, спрямовані на зміну меж території та державного кордону України організаторці незаконного референдуму на Луганщині.

      Про це повідомила прес-служба прокуратури області.

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      Як з'ясувалося під час слідства, 11 травня 2014 року українка забезпечила проведення так званого референдуму щодо підтримки "Акту про державну самостійність "ЛНР" в одному з населених пунктів Луганської області. До її обов’язків входила перевірка документів та видача місцевим мешканцям так званих "бюлетенів" для голосування.

      Після проведення псевдореферендуму члени "виборчої комісії", куди входила жінка, підрахували бюлетені і передали їх невстановленим особам для перевезення в так званий штаб сепаратистів у місто Новоайдар Луганської області.

      Організаторці "референдуму" передбачено покарання у формі позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з конфіскацією майна або без такої.

      До слова, СБУ спільно з поліцією затримала в Донецькій області інформатора бойовиків і організатора "референдуму ДНР". Зловмисник з серпня 2014 року передавав бойовикам інформацію про місця дислокації українських підрозділів через соціальні мережі.

      Теги: Новини України Україна – Росія Кримінальні новини "Референдум" на Донбасі ГПУ
      Джерело: 24 канал
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