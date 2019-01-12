Організаторці "референдуму про самостійність ЛНР" оголосили про підозру
Прокуратура Луганської області оголосила про підозру за умисні дії, спрямовані на зміну меж території та державного кордону України організаторці незаконного референдуму на Луганщині.
Про це повідомила прес-служба прокуратури області.
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Як з'ясувалося під час слідства, 11 травня 2014 року українка забезпечила проведення так званого референдуму щодо підтримки "Акту про державну самостійність "ЛНР" в одному з населених пунктів Луганської області. До її обов’язків входила перевірка документів та видача місцевим мешканцям так званих "бюлетенів" для голосування.
Після проведення псевдореферендуму члени "виборчої комісії", куди входила жінка, підрахували бюлетені і передали їх невстановленим особам для перевезення в так званий штаб сепаратистів у місто Новоайдар Луганської області.
Організаторці "референдуму" передбачено покарання у формі позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з конфіскацією майна або без такої.
До слова, СБУ спільно з поліцією затримала в Донецькій області інформатора бойовиків і організатора "референдуму ДНР". Зловмисник з серпня 2014 року передавав бойовикам інформацію про місця дислокації українських підрозділів через соціальні мережі.
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