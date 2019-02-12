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      Чоловік, який допомагав окупації Луганську, відбувся умовним терміном

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      Чоловік, який допомагав окупації Луганську, відбувся умовним терміном
      Чоловік, який допомагав окупації Луганську, відбувся умовним терміном / informator.news

      Мешканцю Новопсковського району Луганської області, який брав активну участь у проведенні так званого референдуму за самостійність "ЛНР" навесні 2014 року, суд призначив умовний термін ув'язнення.

      І хоча доказів про незаконну діяльність чоловіка було достатньо Новопсковський районний суд Луганської області виніс вирок у вигляді умовного позбавлення волі терміном на п'ять років. Про це повідомили у  прес-службі Генпрокуратури України.

      Читайте також: Організаторці "референдуму про самостійність ЛНР" оголосили про підозру

      У чому звинувачують чоловіка?

      – У травні 2014 року організовував та проводив "референдум" у селі Закотне, що на Луганщині. 

      – Запрошував місцевих мешканців взяти участь у "голосуванні".

      – Облаштовував у сільському клубі так звану дільничну виборчу комісію.

      – Виконував функції "члена виборчої комісії".

      Варто зазначити, що чоловік визнав свою провину у вчиненні злочину проти України, розкаявся та сприяв "розкриттю злочину та викриття інших співучасників". Крім того, він підписав угоду про визнання винуватості з прокурором.

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      Теги: Новини України Судді Новини Луганська "Референдум" на Донбасі
      Джерело: 24 Канал
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