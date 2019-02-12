Чоловік, який допомагав окупації Луганську, відбувся умовним терміном

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У чому звинувачують чоловіка?

– У травні 2014 року організовував та проводив "референдум" у селі Закотне, що на Луганщині.

– Запрошував місцевих мешканців взяти участь у "голосуванні".

– Облаштовував у сільському клубі так звану дільничну виборчу комісію.

– Виконував функції "члена виборчої комісії".

Варто зазначити, що чоловік визнав свою провину у вчиненні злочину проти України, розкаявся та сприяв "розкриттю злочину та викриття інших співучасників". Крім того, він підписав угоду про визнання винуватості з прокурором.

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