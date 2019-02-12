Чоловік, який допомагав окупації Луганську, відбувся умовним терміном
Мешканцю Новопсковського району Луганської області, який брав активну участь у проведенні так званого референдуму за самостійність "ЛНР" навесні 2014 року, суд призначив умовний термін ув'язнення.
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У чому звинувачують чоловіка?
– У травні 2014 року організовував та проводив "референдум" у селі Закотне, що на Луганщині.
– Запрошував місцевих мешканців взяти участь у "голосуванні".
– Облаштовував у сільському клубі так звану дільничну виборчу комісію.
– Виконував функції "члена виборчої комісії".
Варто зазначити, що чоловік визнав свою провину у вчиненні злочину проти України, розкаявся та сприяв "розкриттю злочину та викриття інших співучасників". Крім того, він підписав угоду про визнання винуватості з прокурором.
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