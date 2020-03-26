Мужчина притворился больным коронавирусом, чтобы его не задержала полиция: видео
Во время задержания подозреваемый ритворился больным коронавирусом, чтобы избавиться от правоохранителей.
Инцидент произошел в городе Ямполь Сумской области. Видео задержания выложили правоохранители.
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Во время обыска человек симулировал и повторял, что ему плохо и у него высокая температура. Правоохранители вызвали медиков. Врачи осмотрели подозреваемого, он оказался вполне здоровым.
Во время обыска полиция изъяла деньги и мобильный телефон. Мужчину подозревают в мошенничестве.
Смотрите видео: мужчина при задержании притворился больным коронавирусом
Суммы закрыли на въезд и выезд. На въездах будут работать 6 стационарных контрольно-пропускных пунктов.