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      Мужчина притворился больным коронавирусом, чтобы его не задержала полиция: видео

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      Во время задержания подозреваемый ритворился больным коронавирусом, чтобы избавиться от правоохранителей.

      Инцидент произошел в городе Ямполь Сумской области. Видео задержания выложили правоохранители.

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      Во время обыска человек симулировал и повторял, что ему плохо и у него высокая температура. Правоохранители вызвали медиков. Врачи осмотрели подозреваемого, он оказался вполне здоровым.

      Во время обыска полиция изъяла деньги и мобильный телефон. Мужчину подозревают в мошенничестве.

      Смотрите видео: мужчина при задержании притворился больным коронавирусом

      Суммы закрыли на въезд и выезд. На въездах будут работать 6 стационарных контрольно-пропускных пунктов. 

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      Автор: Анна Запотоцкая
      Теги: Новости Украины Сумы Криминальные новости
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