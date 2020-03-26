Чоловік вдав хворого на коронавірус, щоб його не затримала поліція: відео
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Під час затримання підозрюваний вдавав з себе хворого на коронавірус, щоб спекатись правоохоронців.
Інцидент стався в місті Ямпіль на Сумщині. Відео затримання виклали правоохоронці.
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Під час обшуку чоловік симулював і повторював, що йому погано і він має високу температуру. Правоохоронці викликали медиків. Лікарі оглянули підозрюваного, він виявився цілком здоровим.
Під час обшуку поліція вилучила гроші та мобільний телефон. Чоловіка підозрюють в шахрайстві.
Дивіться відео: чоловік під час затримання вдавав себе хворим на коронавірус
Суми закрили на в’їзд та виїзд. На в'їздах працюватимуть 6 стаціонарних контрольно-пропускних пунктів.
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