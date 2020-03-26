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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ЛЕОНІД КОЖАРА
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ЛЕОНІД КОЖАРА

      Чоловік вдав хворого на коронавірус, щоб його не затримала поліція: відео

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      Чоловік вдавав з себе хворого на коронавірус / Скріншот відео

      Під час затримання підозрюваний вдавав з себе хворого на коронавірус, щоб спекатись правоохоронців.

      Інцидент стався в місті Ямпіль на Сумщині. Відео затримання виклали правоохоронці. 

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      Під час обшуку чоловік симулював і повторював, що йому погано і він має високу температуру. Правоохоронці викликали медиків. Лікарі оглянули підозрюваного, він виявився цілком здоровим.

      Під час обшуку поліція вилучила гроші та мобільний телефон. Чоловіка підозрюють в шахрайстві.

      Дивіться відео: чоловік під час затримання вдавав себе хворим на коронавірус 

      Суми закрили на в’їзд та виїзд. На в'їздах працюватимуть 6 стаціонарних контрольно-пропускних пунктів.

      Коронавірус в Росії: кількість хворих різко зросла
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      Автор: Анна Запотоцька
      Теги: Суми Кримінальні новини Новини України
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