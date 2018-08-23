Мужчина продавал оружие через экспресс-почту на Закарпатье

В Закарпатской области задержали местного жителя, который через почтовую службу пытался передать огнестрельное оружие и боеприпасы.

Об этом сообщила Генпрокуратура Украины на своей странице в Facebook.

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Отмечается, что мужчина пытался передать почтовым отправлением через одну из компаний, которая занимается доставкой, жителю Киева пистолет марки Ceska Zbrojovka модели CZ, глушитель к нему и десятки боеприпасов. И отправителя, и получателя задержали после получения указанной посылки.

Спецоперация проводилась совместно со следователями следственного отдела Управления Службы безопасности Украины в Закарпатской области по материалам и совместно с отделом по борьбе с коррупцией и организованной преступностью УСБУ в Закарпатской области,

– говорится в сообщении.

В рамках досудебного расследования были проведены обыски по местам жительства фигурантов. Было изъято десять пистолетов, два пистолета-пулемета, 11 винтовок, два РПГ, пластид, тротил, 23 гранаты с запалами к ним разной степени поражения, устройства бесшумной стрельбы, патроны в большом количестве.

В настоящее время обыски продолжаются и по результатам их проведения будут решены вопросы о сообщении правонарушителям о подозрении и обращение в суд относительно избрания меры пресечения в виде содержания под стражей.