Чоловік продавав зброю через експрес-пошту на Закарпатті

У Закарпатській області затримали місцевого жителя, який через поштову службу намагався передати вогнепальну зброю і боєприпаси.

Про це повідомила Генпрокуратура України на своїй сторінці у Facebook.

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Зазначається, що чоловік намагався передати поштовим відправленням через одну з компаній, що займається доставкою жителю Києва пістолет марки Ceska Zbrojovka моделі CZ, глушник до нього і десятки боєприпасів. І відправника, і одержувача затримали після отримання зазначеної посилки.

Спецоперація проводилася спільно зі слідчими слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Закарпатській області за матеріалами та спільно з відділом по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю УСБУ в Закарпатській області,

– йдеться у повідомленні.

В рамках досудового розслідування були проведені обшуки за місцями проживання фігурантів. Було вилучено десять пістолетів, два пістолети-кулемети, 11 гвинтівок, два РПГ, пластид, тротил, 23 гранати з запалами до них різного ступеня ураження, пристрої безшумної стрільби, патрони в великій кількості.

На даний час обшуки ще тривають і за результатами їх проведення будуть вирішені питання щодо повідомлення правопорушникам про підозру та звернення до суду щодо обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою.