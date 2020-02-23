Мужчина решил полетать на дельтаплане, но застрял в электропроводах: видео
В США дельтапланерист во время полета застрял в электропроводах. Мужчину увидели прохожие и вызвали помощь.
Сообщение о мужчине в ловушке поступило местной спасательной команде в 20:00. Им только через 3 часа удалось освободить мужчину из проводов.
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Перед тем, как достать спортсмена, спасатели должны были снять электронапряжение с проводов. Для этого обесточили несколько домов.
После того, как планериста-неудачника сняли с проводов, его доставили в больницу. Значительных повреждений у него не нашли.
Дельтапланерист застрял в электропроводах: видео
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