Чоловік вирішив політати на дельтаплані, але застряг в електродротах: відео
У США дельтапланерист під час польоту застряг в електродротах. Чоловіка побачили перехожі і викликали допомогу.
Повідомлення про чоловіка у пастці надійшло до місцевої рятувальної команди о 20:00. Їм лише через три години вдалось його звільнити.
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Перед тим, як витягти спортсмена, рятувальники мали зняти електронапругу з дротів. Для цього знеструмили кілька будинків.
Після того, як планериста-невдаху зняли з дротів, його доправили до лікарні. Значних ушкоджень у нього не знайшли.
Дельтапланерист застряг у електродротах: відео
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