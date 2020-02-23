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      Чоловік вирішив політати на дельтаплані, але застряг в електродротах: відео

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      Чоловік застряг в електродротах / Скріншот з відео

      У США дельтапланерист під час польоту застряг в електродротах. Чоловіка побачили перехожі і викликали допомогу.

      Повідомлення про чоловіка у пастці надійшло до місцевої рятувальної команди о 20:00. Їм лише через три години вдалось його звільнити. 

      До слова: Жінка закурила на борту літака і погрожувала людям: миттєва реакція пасажирів – відео

      Перед тим, як витягти спортсмена, рятувальники мали зняти електронапругу з дротів. Для цього знеструмили кілька будинків.

      Після того, як планериста-невдаху зняли з дротів, його доправили до лікарні. Значних ушкоджень у нього не знайшли.

      Дельтапланерист застряг у електродротах: відео

       

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      Автор: Юлія Гілей
      Теги: Новини України Новини США
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