Мужчина решил продавать гранаты прямо на рынке: фото

В городе Скадовске, что на Херсонщине, местный организовал распродажу взрывчатки прямо на рынке. Там он пытался сбыть ручную гранату и тротиловые шашки. Полицейским пришлось эвакуировать всех работников и посетителей рынка.

Только после осмотра взрывчатки специалистом-взрывотехником, их решили направить на экспертное исследование, а работникам рынка позволили вернуться к работе, сообщает полиция Херсонской области.

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Интересно, что сообщение о продавце взрывчатки поступило на горячую линию полиции от Службы безопасности Украины. Последние предоставили приметы продавца и место его пребывания.

Когда полицейские обнаружили нарушителя, у него под курткой нашли взрывчатку:

ручную гранату;

унифицированный запал гранаты;

две тротиловые шашки по 200 граммов.

Продавцом взрывчатки оказался 25-летний житель Скадовска, которого ранее неоднократно судили за кражи. В свое оправдание мужчина пояснил, что нашел взрывчатку, когда собирал грибы в лесу. Видимо, он пошел продавать ее на рынок, ибо именно это собирался сделать с грибами.

Мужчину задержали по подозрению в незаконном обращении с оружием, боеприпасами или взрывчаткой. За это ему грозит до 7 лет за решеткой.

Мужчина продавал взрывчатку на рынке: смотрите фото