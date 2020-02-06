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      Мужчина решил продавать гранаты прямо на рынке: фото

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      Жителю Скадовска, который продавал взрывчатку на рынке, грозит до 7 лет за решеткой / фото: полиция

      В городе Скадовске, что на Херсонщине, местный организовал распродажу взрывчатки прямо на рынке. Там он пытался сбыть ручную гранату и тротиловые шашки. Полицейским пришлось эвакуировать всех работников и посетителей рынка.

      Только после осмотра взрывчатки специалистом-взрывотехником, их решили направить на экспертное исследование, а работникам рынка позволили вернуться к работе, сообщает полиция Херсонской области.

      К слову: Мужчина взорвал гранату в авто на Винничине: трое человек ранены

      Интересно, что сообщение о продавце взрывчатки поступило на горячую линию полиции от Службы безопасности Украины. Последние предоставили приметы продавца и место его пребывания.

      Когда полицейские обнаружили нарушителя, у него под курткой нашли взрывчатку:

      • ручную гранату;
      • унифицированный запал гранаты;
      • две тротиловые шашки по 200 граммов.

      Продавцом взрывчатки оказался 25-летний житель Скадовска, которого ранее неоднократно судили за кражи. В свое оправдание мужчина пояснил, что нашел взрывчатку, когда собирал грибы в лесу. Видимо, он пошел продавать ее на рынок, ибо именно это собирался сделать с грибами.

      Мужчину задержали по подозрению в незаконном обращении с оружием, боеприпасами или взрывчаткой. За это ему грозит до 7 лет за решеткой.

      Мужчина продавал взрывчатку на рынке: смотрите фото

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Полиция Оружие Новости Херсона
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