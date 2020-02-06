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      Чоловік вирішив продавати гранати просто на ринку: фото

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      Мешканцю Скадовська, що продавав вибухівку на ринку, загрожує до 7 років за ґратами / фото: поліція

      У місті Скадовську, що на Херсонщині, місцевий організував розпродаж вибухівки просто на ринку. Там він намагався збути ручну гранату і тротилові шашки. Поліцейським довелося евакуювати усіх працівників та відвідувачів ринку.

      Лише після огляду вибухівки спеціалістом-вибухотехніком, їх вирішили скерувати на експертне дослідження, а працівникам ринку дозволили повернутися до роботи, повідомляє поліція Херсонської області.

      До слова: Чоловік підірвав гранату в авто на Вінниччині: троє людей поранено

      Цікаво, що повідомлення про продавця вибухівки надійшло на гарячу лінію поліції від Служби безпеки України. Останні надали прикмети продавця та місце його перебування.

      Коли поліцейські виявили порушника, у нього під курткою знайшли вибухівку:

      • ручну гранату;
      • уніфікований запал гранати;
      • дві тротилові шашки по 200 грамів.

      Збувачем вибухівки виявився 25-річний мешканець Скадовська, якого раніше неодноразово судили за крадіжки. У своє виправдання чоловік пояснив, що знайшов вибухівку, коли збирав гриби у лісі. Мабуть, він пішов продавати її на ринок, бо саме це збирався зробити з грибами.

      Чоловіка затримали за підозрою у незаконному поводженні зі зброєю, боєприпасами чи вибухівкою. За це йому загрожує до 7 років за ґратами.

      Чоловік продавав вибухівку на ринку: дивіться фото

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Поліція Новини України Новини Херсона Зброя
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