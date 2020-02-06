Чоловік вирішив продавати гранати просто на ринку: фото

У місті Скадовську, що на Херсонщині, місцевий організував розпродаж вибухівки просто на ринку. Там він намагався збути ручну гранату і тротилові шашки. Поліцейським довелося евакуювати усіх працівників та відвідувачів ринку.

Лише після огляду вибухівки спеціалістом-вибухотехніком, їх вирішили скерувати на експертне дослідження, а працівникам ринку дозволили повернутися до роботи, повідомляє поліція Херсонської області.

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Цікаво, що повідомлення про продавця вибухівки надійшло на гарячу лінію поліції від Служби безпеки України. Останні надали прикмети продавця та місце його перебування.

Коли поліцейські виявили порушника, у нього під курткою знайшли вибухівку:

ручну гранату;

уніфікований запал гранати;

дві тротилові шашки по 200 грамів.

Збувачем вибухівки виявився 25-річний мешканець Скадовська, якого раніше неодноразово судили за крадіжки. У своє виправдання чоловік пояснив, що знайшов вибухівку, коли збирав гриби у лісі. Мабуть, він пішов продавати її на ринок, бо саме це збирався зробити з грибами.

Чоловіка затримали за підозрою у незаконному поводженні зі зброєю, боєприпасами чи вибухівкою. За це йому загрожує до 7 років за ґратами.

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