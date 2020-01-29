Мужчина упал с крыши девятиэтажки и выжил: удивительный случай в Кропивницком

В Кропивницком мужчина упал с крыши девятиэтажного дома во время проведения работ. Он остался жив, однако находится в тяжелом состоянии.

О чрезвычайном случае сообщает "ТСН".

Обратите внимание: Россиянка упала с девятого этажа в снег, а потом встала и пошла – видео

На крыше девятиэтажного дома пострадавший демонтировал строительное оборудование после ремонта. Мужчина упал на мешки со строительным мусором. Свидетелями этого стали работники Ленинского районного суда. Они сразу вызвали скорую и полицию.

Хотя суд находится в этом же здании, он не был заказчиком строительных работ.

Когда врачи забирали пострадавшего, он был в сознании. Его госпитализировали в областную больницу, мужчина находится в тяжелом состоянии. Сейчас врачи не делают никаких прогнозов.

По словам главного врача областной больницы Ларисы Андреевой, пострадавший находится в медикаментозном сне, его подсоединили к аппаратному дыханию. У мужчины травматический шок, закрытые травмы грудной клетки и живота, перелом 6 и 7 ребра слева. Ему также удалили селезенку.