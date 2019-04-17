Мужчина въехал в толпу в США: есть пострадавшие

В Филадельфии водитель умышленно въехал в толпу. В результате по меньшей мере шесть человек получили ранения.

Сейчас имя подозреваемого полиция не называет, пишет ABC News.

Читайте также: Теракт в Новой Зеландии: подозреваемому предъявили почти 90 обвинений

Мужчина ехал на сером Buick Century, а затем из-за ссоры намеренно въехал в группу людей. Подозреваемому 44 года.

По данным полиции, пострадали трое мужчин и трое женщин в возрасте от 17 до 42 лет. Их сразу доставили в больницу. Сейчас один пострадавший в критическом состоянии, а два других – в стабильном.

Полиция выясняет все обстоятельства происшествия.