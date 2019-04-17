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      Мужчина въехал в толпу в США: есть пострадавшие

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      Мужчина въехал в толпу в США: есть пострадавшие
      Мужчина въехал в толпу в США: есть пострадавшие / abcnews.go.com

      В Филадельфии водитель умышленно въехал в толпу. В результате по меньшей мере шесть человек получили ранения.

      Сейчас имя подозреваемого полиция не называет, пишет ABC News.

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      Мужчина ехал на сером Buick Century, а затем из-за ссоры намеренно въехал в группу людей. Подозреваемому 44 года.

      По данным полиции, пострадали трое мужчин и трое женщин в возрасте от 17 до 42 лет. Их сразу доставили в больницу. Сейчас один пострадавший в критическом состоянии, а два других – в стабильном.

      Полиция выясняет все обстоятельства происшествия.

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      Теги: Транспорт Новости США
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