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      Чоловік в'їхав у натовп у США: є потерпілі

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      Чоловік в'їхав у натовп у США: є потерпілі
      Чоловік в'їхав у натовп у США: є потерпілі / abcnews.go.com

      У Філадельфії водій навмисне в'їхав у натовп. Унаслідок цього щонайменше шестеро людей отримали поранення.

      Наразі ім'я підозрюваного поліція не називає, пише ABC News.

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      Чоловік їхав на сірому Buick Century, а потім через сварку навмисно в'їхав у групу людей. Підозрюваному 44 роки.

      За даними поліції, постраждали троє чоловіків і троє жінок у віці від 17 до 42 років. Їх одразу доправили в лікарню. Наразі один потерпілий у критичному стані, а два інших – у стабільному.

      Поліція з’ясовує усі обставини події.

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      Теги: Новини США Транспорт
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