Чоловік в'їхав у натовп у США: є потерпілі

У Філадельфії водій навмисне в'їхав у натовп. Унаслідок цього щонайменше шестеро людей отримали поранення.

Наразі ім'я підозрюваного поліція не називає, пише ABC News.

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Чоловік їхав на сірому Buick Century, а потім через сварку навмисно в'їхав у групу людей. Підозрюваному 44 роки.

За даними поліції, постраждали троє чоловіків і троє жінок у віці від 17 до 42 років. Їх одразу доправили в лікарню. Наразі один потерпілий у критичному стані, а два інших – у стабільному.

Поліція з’ясовує усі обставини події.