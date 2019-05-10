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      Мужчина выбросил с седьмого этажа родную мать: детали

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      В Николаеве мужчина выбросил с балкона родную мать. Все произошло на глазах у соседей, изверг силой отрывал пальцы матери от перил, за которые и пыталась удержаться.

      Мольбы о помощи соседи услышали вчера около полуночи.

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      А когда выглянули в окно, то ужаснулись. Женщина висела в воздухе уцепившись за поручни балкона, просила сына вытащить ее. А он вместо этого отрывал ее руки.

      миколаїв балкон син скинув матір
      Балкон, на котором произошла трагедия

      Сорвавшись с седьмого этажа, женщина погибла. Сына-убийцу задержали сразу.

      Сопротивления он не оказывал. Он находился на месте происшествия. Был в состоянии шока. Свои действия объяснить не смог. Он в состоянии алкогольного опьянения, в крови было обнаружено 2,5 промилле алкоголя,
      – отметил спикер патрульной полиции Николаева Виктор Кириеев.

      Задержанного зовут Спартак. Мужчина ранее судим, ибо до смерти забил соседа. А вернувшись из тюрьмы нигде не работал, пьянствовал и совершал драки.

      "Он находится на психиатрическом учете в медицинском учреждении. В связи с чем в состоянии алкогольного опьянения он неоднократно совершал административные правонарушения. На него составляли протоколы об административных правонарушениях", – сказала пресс-секретарь управления Нацполиции в Николаевской области Инна Парфенова.

      миколаїв син скинув матір балкон
      Двор, в котором произошла трагедия

      Соседи рассказали, что дебошир поднимал руку на родную мать и сожительницу.

      Много лет назад погибшая так же потеряла дочь. Семилетний ребенок упал с этого же балкона.

      Она их буквально оставила на минуту, побежала в магазин за хлебом. А вот этот сын ее был еще маленький. И она оставила его буквально на несколько минут. Он игрушку на веревке спустил. А девочка наклонилась, хотела игрушку достать,
      – рассказала соседка Любовь.

      Между тем, злоумышленник сейчас находится в следственном изоляторе. Если психиатрическое обследование докажет, что мужчина может быть подсудимым, то ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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      Теги: Новости Украины Полиция Криминальные новости Криминал Новости Николаева
      Источник: 24 канал
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