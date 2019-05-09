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      В Запорожье воспитательница садика силой таскала ребенка по площадке: детали инцидента

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      В интернете появилось видео, как в запорожском детсаду "Золотой ключик" воспитательница кричит на ребенка и таскает его по площадке. Этот инцидент случайно засняли жильцы дома напротив.

      На видео видно, как женщина пытается разделить детей по парам. Двое малышей капризничают, поэтому воспитатель применяет силу.

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      Коллеги не верят увиденному и защищают женщину – говорят, видео плохого качества, и трактовать его можно по-разному.

      запоріжжя садочок вихователька
      В Запорожье воспитательница садика силой таскала ребенка по площадке// Скрин из видео

      Воспитатель работает уже не первый год, и всегда имела только положительную репутацию.

      Она работает здесь 32 года. Ее очень многие знают в районе, у нее много воспитанниковв, и мы с завистью всегда наблюдали, как к ней приходят воспитанники прошлых лет. Мы в шоке, мне вообще кажется, что это такое заказное видео,
      – сказала воспитательница Ирина Клименко.

      Ни одного плохого слова про садик и воспитателей не сказали и родители, которые как раз забирали детей домой.

      Никогда ничего не было, никогда моих детей никто не обижал. Педагогический состав отличный, таких еще надо воспитателей поискать,
      – отметила мама Наталья.

      Но когда видео появилось в сети, воспитательница осознала что произошло, и уволилась – говорит руководительница садика

      С 3 мая 2019 года воспитательница в дошкольном учреждении не работает и уволена. Она сказала – я не смогу работать. Пройдет служебное расследование, и потом все вам будет сказано,
      – заявила заведующая садика Светлана Панченко.

      Расследование проводят не только работники сада, но и правоохранители. Их мы как раз встретили во время съемки.

      Такие случаи не редкость в украинских детских садах. Только за последний месяц произошло несколько скандальных историй. В апреле в столичном садике №285 воспитательница таскала детей за уши во время прогулки. Чтобы те – "лучше ее слышали". А в марте в Вышгороде под Киевом работница садика решила силой заставить детей быстрее собираться на улицу.

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      Видео, на котором женщина ударами и толчками выталкивала детей на прогулку, разлетелось по интернету. После чего делом занялась полиция и местный отдел образования. На время расследования горе-воспитательницу отстранили от работы. Воспитательнице же из Запорожья грозит штраф, если ее вину докажут.

      blog_ava
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      8 мая
      445
      Теги: Новости Украины Образование Дети и несовершеннолетние Новости Запорожья
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