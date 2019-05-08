В средней школе в пригороде Денвера штат Колорадо произошла стрельба. В результате инцидента погиб 18-летний ученик, еще 8 детей получили ранения.

Двое старшеклассников открыли огонь в учебном заведении STEM в районе Хайлендс Рэнч. Стрельба произошла около двух часов дня по местному времени, пишет Associated Press. Руководство школы сразу вызвало милицию. Сейчас идет расследование инцидента.

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Когда стражи порядка прибыли на вызов – выстрелы в помещении школы еще продолжались. Нападающий возрасте 18 лет и еще один младший ученик начали расстреливать учеников в двух классных комнатах. Полиция их задержала.

По словам шерифа округа Дугласа Тони Сперлока, всех учеников эвакуировали и вывезли из территории школы автобусами.

Я верю, что быстрая реакция полицеських, которые прибыли на место преступления, помогла спасти другие жизни,

– отметил Сперлок.

Он добавил, что ранее оба подозреваемые никогда не были замечены в нарушении правопорядка. Шериф сообщил, что возле школы обнаружили автомобиль одного из нападавших. Работники полиции устанавливают место жительства стрелка.

В результате стрельбы восемь пострадавших госпитализировали. Часть учеников находятся в тяжелом состоянии. Самой молодой жертве 15 лет. 18-летний ученик позже скончался в больнице.

Еще один школьник получил три огнестрельных ранения. Врачи заверили родителей, что его жизни ничего не угрожает.



Школа STEM где произошла стрельба // @ BestTenNews1



Детей эвакуировали из школы автобусами