В США подростки открыли огонь по ученикам в школе: есть жертвы – фото
В средней школе в пригороде Денвера штат Колорадо произошла стрельба. В результате инцидента погиб 18-летний ученик, еще 8 детей получили ранения.
Двое старшеклассников открыли огонь в учебном заведении STEM в районе Хайлендс Рэнч. Стрельба произошла около двух часов дня по местному времени, пишет Associated Press. Руководство школы сразу вызвало милицию. Сейчас идет расследование инцидента.
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Когда стражи порядка прибыли на вызов – выстрелы в помещении школы еще продолжались. Нападающий возрасте 18 лет и еще один младший ученик начали расстреливать учеников в двух классных комнатах. Полиция их задержала.
По словам шерифа округа Дугласа Тони Сперлока, всех учеников эвакуировали и вывезли из территории школы автобусами.
Я верю, что быстрая реакция полицеських, которые прибыли на место преступления, помогла спасти другие жизни,
– отметил Сперлок.
Он добавил, что ранее оба подозреваемые никогда не были замечены в нарушении правопорядка. Шериф сообщил, что возле школы обнаружили автомобиль одного из нападавших. Работники полиции устанавливают место жительства стрелка.
В результате стрельбы восемь пострадавших госпитализировали. Часть учеников находятся в тяжелом состоянии. Самой молодой жертве 15 лет. 18-летний ученик позже скончался в больнице.
Еще один школьник получил три огнестрельных ранения. Врачи заверили родителей, что его жизни ничего не угрожает.
Школа STEM где произошла стрельба // @ BestTenNews1
Детей эвакуировали из школы автобусами